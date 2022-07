PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 juillet - Euro (F)

Notre pronostic : la Norvège (F) bat l'Autriche (F) (1.90)

La Norvège doit vite se remettre la tête à l’endroit ! Après un excellent premier match face à l’Irlande du Nord (victoire 4-1), les coéquipières d’Ada Hegerberg ont vécu un véritable cauchemar contre le pays hôte, l’Angleterre. Une cinglante défaite 8-0, dont six buts encaissés en première période. Mais il est déjà l’heure de passer à autre chose et de penser à la qualification. Car les Norvégiennes ont toutes les qualités pour réaliser un beau parcours dans cet Euro, notamment sur le plan offensif. En face, l’Autriche peut, elle aussi, espérer atteindre les quarts-de-finale et n’a besoin que d’un résultat nul ce soir. Les joueuses d’Irene Fuhrmann chercheront donc à tout verrouiller en défense et risqueront de subir les assauts de leur adversaire. Dans cette configuration, je miserais sur un succès de la Norvège (1.90).

Pariez sur Autriche (F) - Norvège (F) ici !

Les autres options :

Le Bohemian FC gagne sur la pelouse de Drogheda (1.82)

L'Atlético Tucuman ne perd pas sur la pelouse du Club Atlético Aldosivi et les deux équipes marquent (2.30)

Cote totale des trois paris du jour : 7.95