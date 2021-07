PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 juillet Liga 1 – Roumanie

Notre pronostic : victoire du Steaua Bucarest contre Botosani et moins de 4,5 buts dans le match (1.96)

C’est la première journée du championnat roumain aujourd’hui. Le Steaua Bucarest doit se remettre de sa frustration de la fin de saison dernière. Le club, alors qu’il avait fini en tête de la saison régulière, a complétement craqué en playoffs pour terminer neuf points derrière Cluj. Il faut donc bien commencer ce nouvel exercice. Le Steaua part largement favori à l’extérieur et c’est logique. Botosani a fini 6e et dernier des playoffs pour le titre. Il reste sur cinq défaites sur ses six dernières rencontres dont deux sur trois lors matchs amicaux de préparation. Le club de Bucarest a lui remporté les trois qu’il a joués. C’est pourquoi je pense que le Steaua va s’imposer. Pour faire gonfler cette cote je vous propose de miser sur moins de 4,5 buts dans la rencontre car je ne vois pas un match prolifique. Un beau pari pour presque doubler la mise (1.96) !

