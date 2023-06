PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 juin – Ligue des Nations

Notre pronostic : l’Espagne ne perd pas contre l’Italie et moins de 2,5 buts dans le match (1.95)

Ce match qui oppose deux équipes en reconstruction promet d’être particulièrement serré. L’Espagne vit des moments compliqués, avec notamment une élimination précoce en Coupe du Monde, durant une compétition où la Roja n’a que peu brillé. Luis de la Fuente peut toutefois compter sur un jeune effectif, composé de plusieurs pépites comme Pedri, Gavi ou encore Fati. De quoi être optimiste pour la suite, en commençant par un éventuel trophée en Ligue des Nations. Il faudra pour cela battre l’Italie dans un premier temps. Les champions d’Europe en titre n’ont pas été de la partie au Qatar et doivent également prendre le temps de retrouver une harmonie collective. La génération de la Squadra reste tout de même moins impressionnante et va avoir besoin de plus de temps pour retrouver une certaine aura. Au cours d’une rencontre qui risque d’être peu prolifique, l’Espagne ne devrait pas s’incliner dans le temps réglementaire.

