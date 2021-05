PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 mai Finale FA Cup – Angleterre

Notre pronostic : victoire de Chelsea contre Leicester (1.92)

Avant la finale de la Ligue des Champions qui les attend, les Blues vont tenter d’aller chercher un titre avant en Coupe d’Angleterre. Leur seconde partie de saison est quasi parfaite. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel c’est encore mieux. Attention tout de même, on a pu voir que certains manques de concentration pouvaient surgir et coûter cher comme face à Arsenal et cette erreur de Jorginho qui a permis aux Gunners de l’emporter (0-1). Les Foxes, eux, réalisent une très bonne saison avec une 3e place provisoire en Premier League. Eux aussi ont envie d’aller chercher un titre qui serait l’aboutissement de tous les efforts consentis. Néanmoins, je pense que Chelsea est trop fort en ce moment et c’est pourquoi je les vois remporter la FA Cup pour une cote de 1.92 !

Pariez sur Chelsea – Leicester ici !

Les autres options :

Victoire de Clermont à Caen (2.20)

Victoire de Southampton face à Fulham (2.05)

Victoire du Bayer Leverkusen face à l’Union Berlin (1.90)

La Lazio ne perd pas contre la Roma et les deux équipes marquent (1.82)

Cote totale des cinq paris du jour : 29.94