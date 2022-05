PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 mai – Série A – Italie

Notre pronostic : le Milan AC bat l’Atalanta Bergame (1.80)

Avec quatre victoires d’affilée le Milan AC est en route pour aller chercher le titre en championnat d’Italie. Les Milanais, à deux journées de la fin, ont deux points d’avance sur leurs rivaux de l’Inter et donc leur destin entre les pieds. Pour cela il faudra gagner face à l’Atlanta. Cela ne sera pas chose facile car le club de Bergame joue aussi une qualification en coupe d’Europe. Les Atalantais sont 8e, à égalité de points avec la Fiorentina et l’AS Rome qualifiés respectivement pour la Ligue Europa Conférence et la Ligue Europa pour le moment. La période est bonne pour l’équipe de Gasperini qui n’a pas perdu lors de ses quatre dernières rencontres mais c’était contre des clubs de bas de tableau. Cette fois la marche sera bien plus haute et c’est pourquoi je miserais sur un succès du Milan AC pour une cote de 1.80 !

