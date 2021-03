PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 mars Ligue 2 – France

Notre pronostic: Caen ne perd pas contre Le Havre, les deux équipes marquent (2.50).

Suite et fin de la 29e journée de Ligue 2 ce lundi avec cette rencontre entre Caen et Le Havre. Un duel de milieu de tableau entre le 12e et le 14e du classement. Mais attention le club normand semble de nouveau en plein doute. Il n’a en effet remporté aucun de ses 3 derniers matches de championnat. Dernière contre-performance en date, c’était à Nancy (1-0). Le dernier succès de cette équipe remonte au 13 février dernier, contre Niort (1-0). Mais qui dit derby, dit match équilibré. Dynamique identique du côté des Havrais qui viennent eux de s’incliner contre les Grenoblois (2-0). Je ne vois pas les hommes de Paul Le Guen réagir lors de cette affiche. C’est pourquoi je vois Caen ne pas perdre contre Le Havre et les deux équipes marquer!

Les autres options :

Almeria bat Alcorcon (1.82)

Le Dinamo Bucarest bat le FC Arges (1.98)

Cote totale pour les trois paris du jour: 9.00

