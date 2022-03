PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 mars – Ligue des Champions 1/8 de finale retour

Notre pronostic : l’Ajax bat le Benfica et les deux équipes marquent (2.15)

Les joueurs de l’Ajax sont allés faire un nul (2-2) à Lisbonne il y a trois semaines. Ils doivent profiter de l’avantage de recevoir au retour pour se qualifier en quart de finale de cette Ligue des Champions. Impressionnant en championnat, le club néerlandais l’a été tout autant en poule. Les Amstellodamois ont remporté leurs six rencontres contre Dortmund, le Sporting Portugal et le Dynamo Kiev avec vingt buts marqués et cinq encaissés. Sébastien Haller marche sur l’eau et s’est illustré à chaque rencontre. Le Benfica aura son mot à dire et je pense qu’il pourrait marquer. Les Portugais n’ont plus perdu depuis sept rencontres et ont fait trembler les filets à chaque fois. Je vous propose donc de miser sur la victoire de l’Ajax avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.15 !

