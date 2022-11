PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 novembre - ATP Finals

Notre pronostic : Rafael Nadal bat Felix Auger-Aliassime (2.25) !

Cela n'était plus arrivé depuis la fin de saison 2009. Rafael Nadal, l'homme aux vingt-deux titres en Grand Chelem, vient d'enchaîner trois défaites sur le circuit ATP (il a perdu contre Fritz pour son entrée en lice à Turin) ! Série qui confirme les limites physiques et tennistiques du Majorquin actuellement. Blessé aux abodminaux avant une demi-finale à Wimbledon en juillet dernier, l'Espagnol est un habitué des fins de saison en dents de scie, lui qui a toujours du mal à imposer son jeu en indoor. Malgré tout, Nadal reste un champion exceptionnel et il rêve de remporter le dernier grand tournoi qui manque à son palmarès. Le numéro deux mondial va devoir se relancer face à l'autre grand battu de cette poule : Felix Auger-Aliassime. Le Canadien, demi-finaliste a Bercy n'a rien pu faire face à Casper Ruud (défaite en deux sets). Nadal, qui mène (2-0) dans les confrontations directes, va-t-il réussi la passe de trois pour revenir dans la course au dernier carré ? Moi, je pense que oui. Un pari qui peut vous permettre de doubler votre mise (2.25) ! Fiabilité : 72%

Pariez sur Nadal - Auger-Aliassime ici