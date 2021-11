PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 novembre – Coupe du Monde 2022

Notre pronostic : l’Italie s’impose en Irlande du Nord 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.15)

Il y a de l’enjeu dans ce groupe C avec un duel à distance entre l’Italie et la Suisse. Les Italiens sont en tête avant la dernière journée grâce à une meilleure différence de but et il leur faut gagner, pourquoi pas avec un bel écart pour se qualifier directement pour le Qatar. Je m’attends donc à un match très sérieux des champions d’Europe que je vois s’imposer. Attention tout de même à l’Irlande du Nord qui est 3e de cette poule. Elle évoluera à domicile et ne fera pas de cadeaux à l’Italie qui s’était imposée à l’aller (2-0). Cependant je ne vois pas la Squadra Azzura prendre de but et c’est pourquoi je vous propose le 1-0, 2-0 ou 3-0 en faveur des Italiens pour une cote de 2.15 !

Pariez sur Irlande du Nord – Italie ici !

L’autre option :

La Pologne bat la Hongrie 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.45)

Cote totale des deux paris du jour : 5.27