PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 15 septembre - Ligue Europa

Notre pronostic: Qarabag ne perd pas contre Nantes et les deux équipes marquent (2.25)

Match piège pour le FC Nantes ce soir en Azerbaïdjan ! Le leader de son championnat (5 victoires en 5 journées) s'est imposé 5-1 à domicile contre les Polonais du Lech Poznan, 3-2 face aux Suisses du FC Zürich, a concédé un nul 1-1 face au Ferencvaros avant de se qualifier au retour en Hongrie, et n'a chuté qu'en barrage de la Ligue des champions contre les Tchèques du Viktoria Plzen. Lors de la première journée de la phase de poule en Ligue Europa, Qarabag ne s'est incliné que 2-1 à Fribourg (2e de Bundesliga). Pas vraiment rassurant pour les Nantais (15e de Ligue 1 avec une seule victoire en sept journées) qui viennent de prendre six buts en deux matches de championnat: 0-3 contre le PSG et 2-3 à Lorient. Pour toutes ces raisons, je ne vois pas les Canaris gagner en Azerbaïdjan. En revanche, ils sont capables de marquer au moins une fois contre une défense friable sur la scène européenne. D'où l'intérêt de jouer le 1N avec des buts de chaque côté.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Trabzonspor ne perd pas contre l'Etoile Rouge et moins de 2,5 buts (2.25)

Lech Poznan bat Austria (1.94)

Cluj bat Sivasspor (2.10)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 20.62

Pariez sur Qarabag - Nantes ici