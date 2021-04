PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: Lille ne perd pas face à Montpellier et les deux équipes marquent (2.10)

Invaincu depuis treize matches toutes compétitions confondues (7 victoires et 6 nuls), Montpellier n’aura rien d’une proie facile pour le leader Lillois ce soir au stade Pierre-Mauroy. En effet, le LOSC n’a gagné qu’une seule de ses cinq dernières rencontres à domicile, face à Marseille dans les arrêts de jeu, pour deux nuls contre Brest et Strasbourg… et deux défaites face à l’Ajax en Ligue Europa et Nîmes en championnat. Bien évidemment, Lille part favori en tant que candidat au titre et 1e de Ligue 1 mais un score de parité contre le MHSC n’est pas du tout à exclure. Comme les Héraultais ne sont restés muets que deux fois (0-4 à Paris et 0-0 à Reims) lors de leurs seize derniers déplacements, je vous conseille le 1N avec des buts de chaque côté pour doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 60 %

L’autre option :

Tottenham ne perd pas sur la pelouse d’Everton et les deux équipes marquent (2.15)

Cote totale pour les deux paris du jour : 4.51

