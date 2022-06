PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 juin - Série A - Brésil

Notre pronostic: Sao Paulo ne perd pas sur la pelouse de Botafogo et les deux équipes marquent (2.30)

Match des extrêmes entre Botafogo (17e) et Sao Paulo (3e) au Brésil ! Pourtant, la victoire du SPFC chez le premier relégable est cotée à 2.40. C'est tout simplement parce que les partenaires de Miranda, l'ancien défenseur de Sochaux, de l'Atletico de Madrid et de l'Inter, n'ont pas encore réussi à s'imposer à l'extérieur depuis le début de la compétition: cinq nuls et un revers en six déplacements. De son côté, Botafogo reste sur quatre défaites consécutives dont deux à domicile face à Goias et Avai, deux clubs d'un niveau inférieur à Sao Paulo. Par ailleurs, le "Tricolor Paulista" n'a perdu qu'à deux reprises en dix ans et treize confrontations face à son adversaire du jour. Enfin, Botafogo a marqué au moins un but devant son public cinq fois sur six cette saison et que Sao Paulo a encaissé au moins un but en déplacement dans 100 % des cas depuis le début du championnat (cinq nuls 1-1 de suite, série en cours). Pour toutes ces raisons, il me paraît judicieux de jouer le N2 et avec des buts de chaque côté pour largement doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Racing bat Velez (2.25)

Stjarnan gagne sur la pelouse de Keflavik (2.25)

Breidablik gagne sur la pelouse de Valur Reykjavik (2.25)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 26.20

