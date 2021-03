PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 16 mars Ligue des Champions

Notre pronostic: le Real Madrid bat l’Atalanta Bergame (1.98).

Suite de la Ligue des Champions ce mardi avec le début des huitièmes de finale retour et le Real Madrid qui accueille l’Atalanta. A l’aller, le club madrilène a réussi à s’imposer sur le plus petit des scores (1-0). Entre-temps, les hommes de Zinedine Zidane ont quand même levé le pied en concédant le nul face à la Real Sociedad (1-1) et l’Atlético de Madrid (1-1). Mais ils se sont aussi imposés contre Elche (2-1) grâce à un doublé de Karim Benzema. L’attaquant français en est maintenant à 15 réalisations cette saison. Attention quand même au club italien qui semble lui aussi toujours dangereux dans le secteur offensif. Il reste d’ailleurs sur un joli succès contre la Spezia (3-1) avec des buts de Mario Pasalic et Luis Muriel. Malgré tout je vous conseille de miser sur un succès du Real Madrid contre l’Atalanta Bergame!

Les autres options :

