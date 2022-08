PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 août - Ligue des champions

Notre pronostic: Benfica bat le Dynamo Kiev à Lodz (Pologne) et Goncalo Ramos ou Rafa Silva marque (2.05)

Le Dynamo de Kiev va bien finir par payer le fait de ne pas jouer à domicile, mais à Lodz, ses rencontres européennes. Contre Fenerbahce, c'est passé de justesse (0-0 en Pologne et 2-1 en Turquie). Idem face au Sturm Graz (1-0 en Pologne et 2-1 après prolongation en Autriche). La mission des Ukrainiens, qui n'ont pas encore repris leur championnat, risque d'être beaucoup plus difficile contre Benfica. Les Lisboètes ont facilement éliminé les Danois de Midjtjylland (4-1 et 3-1) et ne comptent absolument pas se faire surprendre par le Dynamo à deux pas de la phase de poule de la Ligue des champions, surtout en jouant le barrage aller sur terrain neutre. Par ailleurs, Benfica a remporté 100 % de ses matches depuis la reprise: cinq rencontres amicales (17 buts marqués et 5 encaissés) et quatre matches officiels (12 buts pour et 1 seul contre). Enfin, Goncalo Ramos a réussi un triplé face à Midtjylland et un but samedi dernier sur la pelouse de Casa Pia alors que Rafa Silva s'est illustré avec un doublé contre Arouca. Je vous propose donc de parier sur la victoire des Portugais en Pologne avec soit Ramos soit Silva buteur, pour doubler votre mise !

Fiabilité : 50 %

