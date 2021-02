PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 février Ligue des Champions

Notre pronostic : victoire de la Juventus (2.05) !

Attention au match piège pour la Juventus sur la pelouse de Porto. Les Portugais sont à 10 points du leader en championnat et connaissent une mauvaise série de quatre matches nuls consécutifs actuellement mais à domicile ils sont très solides. Depuis le début de saison ils ne se sont inclinés qu'une seule fois, face à Maritimo (2-3). Mise à part cette défaite ils ont notamment tenu le nul face à City (0-0) en Ligue des Champions pour finir deuxième de leur poule. La Juve est donc prévenue. S'imposer à l'Estadio do Dragao n'est pas une mince affaire. Cependant les Turinois ont un atout majeur : Cristiano Ronaldo. Spécialiste de la phase finale de la Ligue des Champions, le Portugais veut la gagner une nouvelle fois avec un club différent pour entrer un peu plus dans la légende. Malgré les deux rencontres sans victoire sur lesquelles ils restent, les joueurs de la Juve ont les clefs pour s'imposer ce soir et vous permettre, si vous pariez sur ce scénario, de doubler votre mise !

