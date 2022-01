PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 janvier – Ligue 2

Notre pronostic : le Paris FC ne perd pas face au Havre et moins de 2,5 buts (1.84)

Avec cinq victoires consécutives, le Paris FC est la meilleure équipe de Ligue 2 en ce moment. Les Parisiens, frustrés en playoff la saison dernière, pourraient prendre la tête du championnat en cas de victoire et même distancer un concurrent direct aux cinq premières places. Ce serait magnifique pour le PFC qui n’a pas encore joué en 2022, ses matches prévus ayant été annulés à cause du Covid-19. Le Havre aussi voudra prendre les trois points. Non seulement pour se remettre de la défaite la semaine dernière face à Sochaux (1-0) mais aussi pour revenir à une longueur de leur adversaire du soir et d’Auxerre. Je ne pense pas que ce sera le cas. A Charléty, je ne vois pas les Parisiens perdre, tout comme je ne crois pas qu’il y aura beaucoup de buts dans la rencontre. Le PFC gagne souvent ses duels sur le plus petit des scores (1-0). C’est pourquoi je vous propose le 1N avec moins de 2,5 buts pour une cote de 1.84 !

