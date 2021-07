PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 juillet Liga 1 – Roumanie

Notre pronostic: le Gaz Metan Medias bat le CS Mioveni (2.00).

Grand retour du championnat roumain ce samedi avec cette rencontre entre le Gaz Metan et le CS Mioveni. Le club basé à Medias vient de faire le plein de confiance en s’imposant contre Csikszereda (3-2). Mais ce groupe doit se reprendre à domicile puisqu’il reste sur deux contre-performances : face au FC Hermannstadt (1-0) et à Viitorul (2-1). Mais en terme de niveau de jeu, ce collectif me semble quand même supérieur à son adversaire. Surtout que le club de Mioveni reste encore trop irrégulier. Il est capable de perdre contre le FCSB (0-1) et quelques jours plus tard de s’imposer contre l’Astra (2-1). C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès du Gaz Metan Medias contre le CS Mioveni!

