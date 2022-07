PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 juillet – Série A – Brésil

Notre pronostic : les deux équipes marquent entre Sao Paulo et Fluminense (1.92)

Je vous propose un pari sans donner de vainqueur pour cette rencontre au Brésil. C’est une affiche de prestige qui nous attend pour la dix-septième journée de Série A. Le Sao Paulo FC reste sur une déception avec une élimination en huitième de finale de la coupe sur la pelouse de Palmeiras. Tout s’est joué lors de la séance de tirs au but. Il faudra donc vite se ressaisir avec l’accueil du 5e du championnat. Fluminense est en pleine forme avec une série de quatre victoires lors des quatre dernières journées et s’est qualifié pour les quarts de finale de la coupe facilement sur la pelouse de Cruzeiro (3-0). Une rencontre indécise et c’est pourquoi je miserais juste sur le fait que les deux équipes marquent pour presque doubler la mise.

Pariez sur Sao Paulo – Fluminense ici !

Les autres options :

Banfield bat San Lorenzo (1.92)

Le Juventude bat Goias (1.86)

Brondby bat Aarhus (1.92)

Le FC Copenhague bat l’AC Horsens par au moins deux buts d’écart (1.80)

Le Hammarby IF bat Elfsborg (1.88)

L’IFK Göteborg bat le Mjallby (1.96)

L’IK Sirius bat Degerfors (1.96)

Le FC Lugano bat Sion (1.88)

Cote totale des neuf paris du jour : 302.05