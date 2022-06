PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 juin - Airtricity League - Irlande

Notre pronostic: Dundalk ne perd pas contre Shamrock Rovers et moins de 4,5 buts dans le match (1.90)

Choc au sommet ce soir en Irlande ! Dundalk (2e avec 34 points en 18 rencontres) reçoit Shamrock Rovers (leader avec 42 points en 19 matches). Les "Lilywhites" doivent impérativement s'imposer devant leur public pour revenir potentiellement à deux longueurs de leurs adversaires du jour, en cas de victoire bien sûr lors de leur match en retard. Ils restent sur une belle série de quatre succès consécutifs et sont invaincus (6 victoires et 1 nul) depuis le 18 avril (défaite 1-0... sur la pelouse de Shamrock !). Par ailleurs, le bilan de Dundalk à domicile incite à l'optimisme: 7 succès et 2 nuls depuis le début de la compétition. Enfin, Shamrock Rovers reste sur une défaite (1-0) en déplacement chez le premier non relégable, Drogheda. Pour toutes ces raisons, je ne comprends pas bien pourquoi la cote de la victoire des "Lilywhites" est à 3.95. Un joli pari de folie à tenter non ? Mais pour cette rubrique, je vous propose de vous couvrir avec le 1N et moins de 4,5 buts dans la rencontre pour espérer doubler votre mise... ou presque !

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Bohemians bat Shelbourne (1.88)

St Patricks bat UC Dublin par au moins deux buts d'écart (1.96)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 7.00

