PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 juin – Qualifications Euro 2024

Notre pronostic : la Belgique bat l’Autriche et plus de 1,5 but dans le match (1.84)

Après être totalement passé à côté de sa Coupe du monde (élimination au premier tour avec une seule victoire contre le Canada et un seul but marqué), la Belgique semble bien se reprendre : victoire 3-0 en Suède lors de la première journée des éliminatoires de l’Euro 2024 puis succès 3-2 en Allemagne ! De son côté, l’Autriche, absente de la Coupe du monde, reste sur deux victoires en qualification pas vraiment convaincantes contre des adversaires beaucoup moins relevés que les Diables Rouges : 4-1 face à l’Azerbaïdjan et 2-1 contre l’Estonie. Les Belges ma paraissent bien au-dessus des Autrichiens. Je vous propose donc de leur faire confiance et d’y ajouter au moins deux buts dans le match pour faire grimper la cote.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

La Norvège bat l’Ecosse (2.00)

L’Azerbaïdjan bat l’Estonie (2.05)

La Géorgie gagne à Chypre (1.92)

Cote totale des trois paris du jour : 14.48

