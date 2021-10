PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille bat Lorient par au moins deux buts d’écart (2.25)

La trêve internationale est arrivée au bon moment pour les Marseillais. Ils restaient sur une série de quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues et seulement un point pris lors des trois dernières journées de championnat. L’OM a perdu les deux plus récentes face à Lens et à Lille. Il a fallu donc se remobiliser avant d’accueillir Lorient ce soir. Les Merlus réalisent une très bonne entame de saison avec une seule défaite. C’était le 22 août dernier à Montpellier. Depuis ils restent sur six rencontres sans revers mais seulement deux victoires. Je pense que les Marseillais, si tout se met bien en place, sont largement supérieurs aux Lorientais. Avec le retour de Milik, cela peut mieux se passer. Je leur fais confiance pour cette rencontre. Je les sens même capables de l’emporter par au moins deux buts d’écart. Un pari coté à 2.25 !

