PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 17 octobre – Ligue 2

Notre pronostic : Bastia ne perd pas contre Bordeaux et les deux équipes marquent (2.05)

Avec les contre-performances de tous ses concurrents directs, Bordeaux a une très belle occasion de prendre seul la tête de la Ligue 2. Les Girondins sont en grande forme avec trois succès consécutifs et seulement six buts encaissés depuis le début de saison. Cependant cela ne sera pas facile en Corse. Bastia reste sur deux succès d’affilée dans son stade et a la possibilité, en prenant les trois points de monter à la 7e place. Je me couvrirais avec le fait que les Bastiais ne perdent pas. Je pense tout de même que Bordeaux peut marquer. Un pari pour un peu plus que doubler la mise !

Les autres options :

Villarreal bat Osasuna et au moins deux buts (1.82)

La Fiorentina gagne à Lecce (2.05)

L’AS Rome ne perd pas sur la pelouse de la Sampdoria et les deux équipes marquent (2.15)

Cote totale des quatre paris du jour : 16.44