PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 août – Barrage LDC

Notre pronostic : le Benfica ne perd pas face au PSV Eindhoven et les deux équipes marquent (2.00)

Très belle rencontre à suivre pour ce barrage aller ! Le Benfica Lisbonne fait un début de saison parfait pour l’instant avec quatre victoires en autant de rencontres disputées. En tour de qualification pour accéder à ce barrage, les Lisboètes ont battu par deux fois le Spartak Moscou. Une très belle performance pour les Portugais qui sont donc en pleine confiance au moment d’affronter le PSV ce soir à 21h. Les Néerlandais sont eux aussi auteurs d’une entame parfaite avec six matches en compétitions pour six succès dont un titre en Supercoupe contre l’Ajax (4-0). Durant leurs deux tours de qualifications, les joueurs d’Eindhoven se sont facilement défaits de Galatasaray puis de Midtjylland. A domicile, je pense que le Benfica part avec un avantage. Je me couvrirais en misant sur les Portugais qui ne perdent pas. Je vois des buts dans cette rencontre. Un combiné qui pourrait vous permettre de doubler la mise (2.00) !

