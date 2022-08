PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Nice ne perd pas sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv et les deux équipes marquent (2.25)

Jamais deux sans trois pour Nice ? Après deux matches nuls à Toulouse et contre Strasbourg en Ligue 1, les Aiglons retrouvent l'Europe et chercheront à prendre une option sur la qualification pour la phase de poules de la Ligue Europa Conférence dès ce soir à Tel-Aviv. A priori, ils signeraient volontiers pour un score de parité en Israël afin de se retrouver en ballotage favorable avant le retour à l'Allianz Riviera jeudi prochain. Avec les Delort, Gouiri, Stengs, Thuram, Todibo, Dante et autre Schmeichel, les Niçois sont armés pour éviter le piège du Maccabi, qui vient certes d'éliminer les Azerbaïdjanais de Zira et les Grecs de l'Aris Salonique, mais qui n'a pas encore débuté son championnat. Objectivement, je ne vois pas l'OGCN perdre dans la capitale israélienne. En revanche, il pourrait encaisser au moins un but comme à Toulouse et face à Strasbourg. Alors banco sur le N2 avec les deux équipes qui marquent (2.25) !

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

U. Craiova bat H. Beer Sheva (1.98)

Les Young Boys battent Anderlecht (1.90)

Le FC Zürich bat Heart of Midlothian (1.82)

Steaua bat Viking et moins de 4,5 buts dans le match (2.05)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 31.58

Pariez sur Maccabi Tel-Aviv - Nice ici