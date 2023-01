PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 janvier - Coupe du Roi

Notre pronostic : Valence gagne à Gijon (2.10) !

Voir le douzième de Liga avec une cote si haute pour un déplacement en Coupe sur la pelouse du quinzième de deuxième division me semble dingue ! Certes, Valence va devoir digérer la déception de la défaite aux tirs au but contre le Real en demi-finale de Supercoupe d'Espagne la semaine dernière mais la marge sur le Sporting semble importante. Gijon reste sur deux matches sans victoire en Liga2 et n'a plus gagné sur sa pelouse toutes compétitions confondues depuis le 17 octobre ! Je mise donc sur une victoire des hommes de Gennaro Gattuso pour doubler ma mise (2.10) ! Fiabilité : 82%

Autre option :

le Betis bat Osasuna (2.05)

Total des deux paris du jour : 4.30

Pariez sur Gijon - Valence ici