PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 juillet – Euro (F)

Notre pronostic : les deux équipes marquent entre l’Islande et la France (1.88)

C’est une équipe de France déjà qualifiée et assurée de terminer à la première place de ce groupe D qui va jouer ce soir contre l’Islande. Corinne Diacre devrait faire tourner pour cette dernière rencontre. Les Françaises qui ont peu de temps de jeu d’habitude vont vouloir se montrer, surtout offensivement avec la blessure de Katoto qui laisse une place vacante. Il y a de l’enjeu pour les Islandaises, qui, avec deux points, ne sont pas encore qualifiées pour la phase finale. Si elles s’imposent elles le seront mais en cas de nul ou de défaite, tout se jouera en fonction du résultat entre la Belgique et l’Italie. C’est pourquoi je m’attends à une rencontre sérieuse de la part de cette sélection d’Islande. Je me dis qu’il pourrait y avoir des buts de part et d’autre pour une cote de 1.88 !

Pariez sur Islande – France ici !

Les autres options :

L’Italie ne perd pas contre la Belgique et les deux équipes marquent (2.05)

Palmeiras bat Cuiaba par au moins deux buts d’écart (1.92)

Le Hebar Pazardzhik bat le FK Septemvri Sofia (1.98)

Odense bat le Nordsjaelland (2.05)

Cote totale des cinq paris du jour : 30.04