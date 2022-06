PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 juin - Série A - Brésil

Notre pronostic: Santos ne perd pas contre Red Bull Bragantino et les deux équipes marquent (2.30)

Santos (8e de Série A) et Bragantino (9e) comptent chacun 17 points après douze journées et ont concédé le nul à cinq reprises. L'ancien club de Neymar n'a perdu qu'un match à domicile, contre le leader Palmeiras, cette saison et les visiteurs n'ont chuté qu'une fois en cinq déplacements. Je partirai donc sur le 1N surtout que Bragantino ne s'est imposé qu'une fois (2018) lors de ses dix derniers déplacements chez son adversaire du jour. En revanche, le Red Bull a toujours inscrit au moins un but à l'extérieur, à l'exception de son déplacement chez le 1e du championnat. Comme le SFC n'a réussi que deux clean-sheet devant son public en six rencontres, vous pouvez ajouter au 1N... les deux équipes marquent, pour atteindre une jolie cote de 2.30.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Stromsgodset ne perd pas à Sarpsborg (1.80)

Vaasa s'impose sur la pelouse de HIFK (2.20)

Ilves bat Lahti (1.80)

Sligo Rovers bat Finn Harps (1.84)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 30.17

Pariez sur Santos - Bragantino ici