PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 mai – Ligue Europa ½ finale

Notre pronostic : la Juventus ne perd pas à Séville et les deux équipes marquent (2.50)

Cette saison, la Juventus a fait mieux à l’extérieur qu’à domicile en Ligue Europa. Contre Nantes, 1-1 puis 3-0 en France, et contre Fribourg 1-0 puis 2-0 en Allemagne. Si l’on ajoute les résultats des ¼ de finale face au Sporting (1-0 à Turin et 1-1 à Lisbonne), on se rend compte que les Bianconeri sont toujours invaincus dans cette compétition. Dans ces conditions, le but égalisateur de Federico Gatti inscrit au bout du bout des arrêts de jeu (97e minute) lors du match aller contre le FC Séville jeudi dernier risque de peser lourd dans la balance. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de jouer le N2 et les deux équipes marquent pour une jolie cote de 2.50.

Fiabilité : 50 %

L’autre option

La Fiorentina ne perd pas à Bâle et les deux équipes marquent (1.90)

Cote totale des deux paris du jour : 4.79

