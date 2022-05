PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 mai - Série B - Barrage 1/2 finale aller

Notre pronostic: Brescia bat Monza (2.00)

Brescia (5e de Série B) accueille Monza (4e) en 1/2 finale aller des barrages d'accession en Série A avec l'espoir de prendre une option sur la qualification pour la finale décisive dans l'optique d'un retour parmi l'élite. Sur la forme actuelle des deux clubs, les "Biancazzurri", devant leur public, partent avec un avantage (six victoires et deux nuls en huit journées et une qualification au tour précédent contre Perugia après prolongation) alors que les "Brianzoli" restent sur trois défaites hors de leurs bases (Como, Frosinone et Perugia) en quatre déplacements et on terminé 12e au classement à l'extérieur. Je vous conseille donc de faire confiance à Brescia à domicile pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Pariez sur Brescia - Monza ici