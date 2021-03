PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 mars Ligue Europa

Notre pronostic : Manchester United ne perd pas sur la pelouse du Milan AC et moins de 2,5 buts (2.15)

C'est la plus belle affiche des ces huitièmes de finale. Au match aller, le MIlan AC et United se sont tenus en respect (1-1). Les Milanais, grâce à Simon Kjaer, sont revenus au score dans le temps additionnel dans un match qu'ils ont dominé. Les Italiens peuvent estimer mériter mieux mais attention, ils ne sont pas dans une grande forme en ce moment. Longtemps premiers en Série A, les joueurs de Stefano Piola ont craqué pour laisser s'échapper l'Inter en tête. Les Mancuniens aussi sont 2e de leur championnat avec deux victoires consécutives face à West Ham et contre City. Avant cela, les Red Devils avaient enchaîné trois scores nuls et vierges. D'ailleurs sur ses six dernières rencontres, United n'a encaissé qu'un seul but. C'était face au Milan justement. Je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup ce soir. C'est pourquoi je vous conseille ce pari du N2 et moins de 2,5 buts pour plus que doubler votre mise.

Les autres options :

Tottenham l'emporte sur la pelouse du Dinamo Zagreb (2.00)

Arsenal gagne face à l'Olympiakos et Lacazette marque (1.96)

Cote totale des trois paris du jour : 8.43