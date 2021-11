PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 novembre - Masters de Tennis

Notre pronostic: Alexander Zverev bat Hubert Hurkacz et moins de 22,5 jeux dans le match (1.98)

Battu par Medvedev 7-6 au 3e set après avoir profité de l'abandon de Berrettini lors du premier match, Zverev doit s'imposer face à Hurkacz pour atteindre les 1/2 finales du Masters. La mission n'a rien d'impossible pour l'Allemand qui a remporté neuf rencontres sur onze en indoor, dominé seulement par Medvedev en 1/2 finale de Bercy et lundi à Turin en phase de groupe. Le numéro 3 mondial, vainqueur à Vienne, a gagné 28 de ses 32 dernières rencontres et a battu le Polonais lors de leur seule confrontation, en 2019 à Madrid. Par ailleurs, un doute subsiste sur l'état physique d'Hurkacz puisque l'ATP a rappelé en urgence Karatsev au cas où le numéro 9 mondial viendrait à déclarer forfait après avoir chuté contre Medvedev et Sinner. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur un succès de Zverev avec moins de 22,5 jeux dans le match.

Fiabilité : 55 %

