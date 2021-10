PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 18 octobre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Arsenal bat Crystal Palace et moins de 4,5 buts dans la rencontre (1.82)

Arsenal s’est remis sur le droit chemin ! Après trois défaites d'entrée en Premier League, les Gunners n’ont plus perdu depuis et ont enchaîné trois succès avant de réaliser un nul à Brighton (0-0). Parmi ces victoires on en trouve une belle face au rival, Tottenham (3-1). Les hommes d’Arteta sont bien lancés et je pense qu’ils vont enchaîner ce soir. Crystal Palace est loin d’être dans une bonne forme. Le club n’a remporté qu’un seul match depuis l’entame de ce championnat pour quatre nuls et deux défaites. Au classement c’est équilibré entre ces deux équipes qui sont 13e et 14e mais je vous conseille la victoire d’Arsenal qui me paraît sûre. Je ne vois pas énormément de spectacle dans cette rencontre et donc je vous conseille de rajouter le fait qu’il y ait moins de 4,5 buts.

