PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 avril Premier League – Angleterre

Notre pronostic: Liverpool ne perd pas à Leeds, les deux équipes marquent (1.90).

Suite de la 32e journée de Premier League ce lundi avec cette rencontre entre Liverpool et Leeds. Le 6e face au 10e du classement. Mais les Reds semblent toujours en proie au doute! Ils viennent d’ailleurs de se faire éliminer de la Coupe d’Europe par le Real Madrid (1-3). En championnat cette équipe s’est quand même bien relancée en battant Aston Villa (2-1) et Arsenal (3-0). Dans le secteur offensif Mohamed Salah et Diogo Jota semblent aussi aller un peu mieux. Attention quand même aux hommes de Marcelo Bielsa qui n’ont perdu aucun de leurs 4 derniers matches de championnat. Dernier succès en date c’était contre Manchester City (2-1). C’est pourquoi je vois Liverpool ne pas perdre contre Leeds et les deux équipes marquer!

Les autres options :

