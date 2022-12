PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 décembre - Championship - Angleterre

Notre pronostic : Sheffield gagne à Wigan (1.80)

Victoire obligatoire pour Sheffield ! L'actuel dauphin de Burnley a, en effet, l'occasion de revenir à 3 points de son rival ce soir. Et les Blades se déplacent au DW Stadium avec le plein de confiance, alors qu'ils ont remporté leurs trois derniers matches à l'extérieur et qu'ils ont pris 16 points sur 21 possibles en deux mois. Un excellent bilan qui pousse à l'optimisme. En face, Wigan est dans le dur mais commence doucement à sortir la tête de l'eau. Si les Latics sont bloqués dans la zone rouge, un succès aujourd'hui leur permettrait de remonter à la 19e place (sur 24). Mais la pire équipe à domicile de la seconde division anglaise risque d'avoir bien du mal à développer son football contre un adversaire en mission. Si la rencontre pourrait être serrée, Sheffield devrait s'imposer à l'usure.

Les autres options :

Le Sporting bat Braga et plus de 1,5 but dans le match (1.94)

Le Steaua Bucarest bat Botosani par au moins deux buts d'écart (1.82)

Cote totale des trois paris du jour : 6.36

