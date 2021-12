PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 décembre – Série A – Italie

Notre pronostic : le Milan AC ne perd pas face à Naples et les deux équipes marquent (2.00)

Enorme choc à suivre ce soir en Italie. Le Milan AC reçoit Naples. Les Milanais font une saison une nouvelle fois très intéressante avec une 2e place derrière le rival intériste mais la période n’est pas bonne. Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic reste sur un nul (1-1) sur la pelouse de l’UDinese grâce justement à un but magnifique du géant suédois. A domicile ils n’ont remporté qu’une seule rencontre sur les cinq dernières disputées à San Siro. Les Napolitains ne vont pas bien non plus avec une série en cours de trois matches sans succès dont un nul lors du plus récent sur le terrain de Sassuolo. Je pense que le Milan va vouloir se remettre sur le bon chemin et retrouver de la confiance dans son antre. Je me couvrirais avec le 1N. Je vois également Naples marquer pour doubler la mise !

Les autres options :

Le Bayer Leverkusen ne perd pas à Fribourg et les deux équipes marquent (2.00)

Cologne bat Stuttgart (1.94)

Chelsea s’impose sur la pelouse de Wolverhampton et moins de 3,5 buts (1.94)

La Fiorentina bat Sassuolo (1.84)

Cote totale des cinq paris du jour : 27.85