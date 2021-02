PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 février Ligue 1 - France

Notre pronostic: Lyon ne perd pas à Brest et les deux équipes marquent (1.80)

Les Lyonnais n’ont sûrement pas oublié l’égalisation de Brest (2-2) dans les arrêts de jeu à l’aller au Groupama Stadium et comptent bien récupérer les points perdus face aux Bretons dès ce soir dans le Finistère, surtout après avoir chuter à domicile contre Montpellier le week-end dernier. Un deuxième faux pas de l’OL mettrait le club en difficulté dans la course à une qualification en Ligue des champions. Les Lyonnais voyagent bien puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois en déplacement cette saison, à Montpellier il y a maintenant cinq mois. Même si Brest est souvent difficile à manœuvrer en Bretagne, je ne vois pas vraiment Lyon enchaîner un second revers consécutif. Comme les rencontres du Stade Brestois à domicile sont souvent spectaculaires et que les deux équipes ont marqué neuf fois sur les douze matches disputés à Francis Le Blé, je vous propose de jouer le N2 avec des buts de chaque côté pour presque doubler votre mise (1.80).

Fiabilité : 60 %

Pariez sur Brest - Lyon ici