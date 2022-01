PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 janvier - Ligue 1

Notre pronostic : Lille bat Lorient, David buteur (2.40)

Lille doit enfin lancer sa saison sur le plan national. Séduisant en Ligue des Champions, le LOSC reste une véritable énigme en Ligue 1, malgré un excellent Jonathan David. Depuis sa première très lourde défaite face à Nice au mois d'août, le champion de France en titre n'a plus perdu le moindre match à Pierre Mauroy, toutes compétitions confondues. Pourtant le bilan est loin d'être parfait, avec six victoires et autant de nuls en douze rencontres. En face, Lorient n'a toujours pas remporté le moindre match à l'extérieur cette saison. Les Merlus restent même sur une triste série de six défaites de suite en déplacement. Malgré une rencontre qui risque d'être assez serrée, je vous propose de miser sur un succès lillois avec un but de David (2.40).

