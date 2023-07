PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 juillet - Coupe du Monde (F)

Notre pronostic : La France ne perd pas face au Brésil et +1,5 but dans le match (1.95)

La France s'est tiré une balle dans le pied d'entrée dans cette Coupe du Monde face à la Jamaïque. Même si elles n'ont pas perdu, les Bleues n'ont pu récolter qu'un petit point face à un des adversaires les plus faibles du groupe. Face au Brésil, les filles d'Hervé Renard n'ont déjà plus le choix. Il leur faudra au minimum un match nul, et ensuite gagner face au Panama, pour entrevoir la suite de la compétition. Cependant, l'Équipe de France devra peut-être se passer de sa capitaine Wendie Renard, touchée lors du match d'ouverture. Heureusement pour Amel Majri et ses coéquipières, le Brésil n'est plus la sélection intouchable qu'elle a pu être par le passé. Malgré de bons résultats, les Brésiliennes ont également vécu quelques défaites ces derniers mois, notamment face aux États-Unis, à l'Angleterre ou au Canada. Pour ne pas quitter l'Australie et la Nouvelle-Zélande prématurément, les Bleues doivent faire un résultat, et elles en sont largement capables !

Pariez ici sur France-Brésil !

Les autres pronostics :

Le pari sûr : La France ne perd pas (1.42)

Le pari de folie : la France bat le Brésil et les deux équipes marquent (5.20)

La buteuse : Eugenie Le Sommer (3.30)

Les autres options :

La Suède bat l'Italie (1.92)

FK Pardubice bat Jablonec (2.10)

TSV Hartberg bat SC Austria Lustenau (1.80)

Lausanne bat Grasshopper Zurich (1.98)

Charleroi bat Louvain (1.94)

Halmstad bat Varbergs Bois (1.86)

Servette bat FC Zurich (1.80)

Genk bat Molenbeek (1.90)

Cote totale des neuf paris du jour : 344.03