PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 juin – Série A - Brésil

Notre pronostic : l’Internacional bat Botafogo et plus de 1,5 but dans le match (2.00)

Ce n’est pas encore une rencontre des extrêmes mais ça en a tout l’air. L’Internacional réalise un début de saison très solide avec une seule défaite en douze rencontres. L’actuel troisième du championnat n’a, en effet, plus connu la défaite depuis la première journée du championnat mais a toutefois partagé les points à six reprises. S’ils sont assez solides défensivement, les joueurs de Mano Menezes doivent faire mieux en attaque. Ce qui pourrait être le cas face à une équipe de Botafogo en grande difficulté. Le Glorioso a, certes, mis fin à une série de quatre revers consécutifs sur sa pelouse face à Sao Paulo il y a trois jours, mais il reste sur trois matches sans victoires en déplacement. Je miserais donc sur un succès de l’Internacional dans son antre avec plus de 1,5 but dans le match. Un pari qui vous permet de doubler la mise.

Tigre ne perd pas contre Banfield et les deux équipes marquent (2.35)

L’Atletico Mineiro ne perd pas face à Flamengo et les deux équipes marquent (2.15)

L’Atletico Paranaense ne perd pas à Coritiba et plus de 1,5 but dans le match (2.05)

