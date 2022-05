PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 mai - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Everton bat Crystal Palace (1.85)

Everton (16e) a grillé son avant-dernier joker en s'inclinant 3-2 à Goodison Park face à Brentford dimanche mais il lui en reste un ce soir en match en retard contre Crystal Palace (13e et déjà sauvé). En cas de succès, les Toffees assureraient leur maintien en Premier League avant la 38e journée du championnat d'Angleterre... si, dans le même temps, Burnley (18e) ne s'impose pas sur la pelouse d'Aston Villa. Everton n'a plus perdu à domicile contre Crystal Palace depuis huit ans et les Londoniens n'ont plus rien à craindre ni à espérer. On peut imaginer que les hommes de Patrick Vieira ne seront pas au maximum de leur motivation, ce qui pourrait profiter aux Toffees. Victoire impérative pour les partenaires de Richarlison ce soir car le dernier match à l'Emirates Stadium contre Arsenal dimanche sera beaucoup plus compliqué. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur Everton.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Aston Villa bat Burnley (2.05)

Les Grasshoppers battent St Gall (1.98)

Le CSKA Sofia bat le Botev Plovdiv (2.00)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 15.02

Pariez sur Everton - Crystal Palace ici