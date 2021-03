PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 mars Ligue 1 – France

Notre pronostic: N2 et moins de 2,5 buts lors de St Etienne – Monaco (2.15)

Match à priori déséquilibré entre St Etienne (16e) et Monaco (4e) ! Les Verts ont besoin de points pour se maintenir à bonne distance de la zone rouge et les « Rouge et Blanc » car ils ont encore espoir de terminer sur le podium afin de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Après deux matches sans victoire (défaite 1-0 à Strasbourg et nul 0-0 contre Lille) les joueurs de la Principauté doivent faire le plein s’ils veulent remplir leurs objectifs. La mission n’a rien d’impossible à Geoffroy-Guichard où l’ASSE n’a gagné qu’une rencontre sur les dix dernières, contre Metz, pour six nuls et trois revers. Même si je verrais bien l’ASM s’imposer dans le Forez, il me semble plus raisonnable de se couvrir avec le N2 car Monaco n’a gagné qu’une fois en dix ans à St Etienne. Les festivals offensifs ont cessé lors des matches des hommes de Kovac. En un mois, 100 % des rencontres des Monégasques ont engendré moins de 2,5 buts (2-0, 2-0, 2-0, 0-1 et 0-0). Maintenant que la défense monégasque paraît stabilisée, je vous conseille le N2 et moins de 2,5 buts pour le pari du jour de ce vendredi afin de doubler votre mise (2.15).

Fiabilité : 50 %

