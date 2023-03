PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 mars – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG ne perd pas face à Rennes et les deux équipes marquent (1.84)

Le PSG peut aborder cette fin de saison avec un peu plus de sérénité. Les Parisiens possèdent 10 points d’avance sur la seconde place et n’ont plus que le championnat pour aller chercher un trophée. Ils restent toutefois très poussifs dans le jeu, s’en remettant bien trop souvent au talent de Kylian Mbappé. Rennes pourrait ainsi en profiter pour pousser son adversaire à la contre-performance, même si les Bretons sont bien moins étincelants en 2023. A la lutte pour les places européennes, ils sont dans l’obligation de résultats et n’ont d’autres choix que de pratiquer un jeu offensif au Parc des Princes cet après-midi. Si Paris ne devrait pas s’incliner à domicile, un résultat nul n’est pas à exclure, les deux équipes pouvant trouver le chemin des filets.

Pariez sur PSG – Rennes ici !

Les autres options :

Montpellier bat Clermont (1.84)

Nice bat Lorient et plus de 1,5 but dans le match (1.90)

Monaco gagne à Ajaccio et plus de 1,5 but dans le match (1.94)

L’Inter Milan bat la Juventus (2.00)

Cote totale des cinq paris du jour : 24.96