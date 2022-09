PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 19 septembre – ATP San Diego

Notre pronostic : Lestienne bat Holt et plus de 17,5 jeux (1.85)

C’est un très beau duel entre deux joueurs en forme. Constant Lestienne a réalisé de très belles performances en Challenger cet été. Il s’est notamment amusé en Espagne, remportant les tournois de Malaga et Pozoblanco et allant jusqu’en finale à Segovia. Egalement vainqueur à Vancouver, son bilan sur ciment est de 22 victoires en 26 matches cette année. De quoi aborder sereinement cette rencontre face à Brandon Holt. L’Américain joue exclusivement sur dur. Il revient d’ailleurs d’une belle performance à l’US Open, se hissant au deuxième tour après être passé par les qualifications. Mais il s’agit de son premier tournoi en Europe depuis la fin de mois d’avril. L’adaptation pourrait ainsi être difficile pour le joueur de 24 ans. Je vois donc Lestienne gagner avec plus de 17,5 jeux dans le match.

Pariez sur Holt – Lestienne ici !

Les autres options :

Karatsev bat Sonego (1.82)

Duckworth bat Popyrin (1.88)

Le CFR Cluj ne perd pas sur la pelouse d’Arges et les deux équipes marquent (2.35)

Cote totale des quatre paris du jour : 14.88