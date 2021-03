PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1e avril Liga 2 – Espagne

Notre pronostic: Saragosse bat Cartagena (2.20)

Saragosse, 16e de Liga 2, doit encore prendre quelques points pour assurer son avenir et l’occasion est belle ce vendredi avec la réception de Cartagena, 21e et avant-dernier du championnat. Le Real Zaragoza a remporté six de ses sept derniers matches à domicile sans encaisser de but (cinq fois 1-0 et une fois 2-0). Les joueurs d’Aragon, très solides défensivement avec seulement onze buts encaissés à domicile, éprouvent en revanche plus de difficulté en attaque. On ne devrait donc pas assister à un festival offensif, même contre Cartagena qui n’a pris qu’un petit point sur vingt-et-un possibles lors de ses sept derniers déplacements. Pour toutes ces raisons, banco sur un succès de Saragosse ! Vous trouverez dans la rubrique « pari de folie » d’autres options intéressantes sur cette rencontre.

Fiabilité : 50 %

L’autre option :

Las Palmas ne perd pas et les deux équipes marquent (2.55)

Cote totale pour les deux paris du jour : 5.61

