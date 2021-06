PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1e juillet – Pepsi Deild – Islande

Notre pronostic: Valur Reykjavik bat Hafnarfjordur (1.84)

Quand le Valur, leader du championnat d’Islande (sept victoires, trois nuls et un seule défaite après onze journées), reçoit Hafnarfjordur (7e avec trois succès, trois nuls et quatre revers) et que la cote peut vous permettre de presque doubler votre mise, ile ne faut pas, selon moi, hésiter trop longtemps. Lors des deux dernières confrontations, les joueurs de Rekjakvik se sont imposés (4-1) et ont partagé les points (1-1), les deux fois à l’extérieur. On peut donc imaginer qu’à domicile, le Valur pourra justifier son statut de favori dans la course au titre en Islande contre Hafnarfjordur.

Fiabilité : 60 %

L’autre option :

Le FC Riga gagne à Liepaja (1.96)

Cote totale pour les deux paris du jour: 3.60

Pariez sur Valur – Hafnarfjordur ici