PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1e septembre août - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Manchester United ne perd pas à Leicester et les deux équipes marquent (1.90)

Après un départ complètement raté (défaites face à Brighton puis à Brentford), Manchester United s'est bien repris en battant Liverpool (2-1) et en s'imposant à Southampton (1-0). Les Red Devils viseront ce soir un troisième succès consécutif, au King Power Stadium, où ils n'ont perdu que deux fois lors de leurs dix dernières visites. Les Foxes, lanterne rouge de Premier League avec seulement un point en quatre matches acquis lors de la première journée contre Brentford, restent sur trois revers d'affilée... sur la pelouse d'Arsenal, contre Southampton et à Chelsea. Pas vraiment rassurant avant de défier un adversaire en regain de forme et mieux armé dans tous les compartiments du jeu, surtout après le départ de Wesley Fofana chez les Blues. Comme les matches de Leicester ont engendré des buts de chaque côté dans 100 % des cas cette saison, je vous propose de jouer le N2 et les deux équipes marquent pour presque doubler votre mise.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Anderlecht ne perd pas contre la Gantoise et les deux équipes marquent (2.05)

Honved bat Ujpest (2.25)

Cote totale pour les trois paris du jour: 8.76

Pariez sur Leicester - Man. Utd ici