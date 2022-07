PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1er aout – Ligue 2

Notre pronostic : Sochaux ne perd pas contre le Paris FC et les deux équipes marquent (2.30)

Sochaux et le Paris FC s’affrontent en clôture de la première journée de Ligue 2 dans le remake du playoff de la saison dernière qui avait vu les Sochaliens s’imposer à Paris (2-1). Les Parisiens avaient manqué deux pénaltys dans les quinze premières minutes, puis Name s’était fait expulser juste avant la pause suite à un second carton jaune. Le FCSM avait égalisé lors du temps additionnel de la première période avant de marquer en toute fin de rencontre. Ce duel oppose donc deux candidats à la montée et il faudra bien démarrer la saison pour ces deux clubs. Je donnerais un avantage à Sochaux à domicile mais je vois les deux équipes marquer. Je vous conseille de vous couvrir pour une cote de 2.30 !

