PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1er Août Trophée des Champions - France

Notre pronostic : le PSG ne perd pas contre Lille et les deux équipes marquent (2.10)

La saison dans l’élite reprend aujourd’hui avec le traditionnel Trophée des Champions qui se dispute à Tel Aviv. Lille, récent champion de France, affronte le vainqueur de la Coupe de France le Paris Saint-Germain. Les Lillois ont réalisé une saison exceptionnelle pour s’adjuger le titre en Ligue 1 la saison dernière. Cependant attention car lors des matches de préparation le LOSC a eu beaucoup de mal avec une seule victoire puis quatre match sans succès d’affilés. Pourtant c’est une équipe A qui était titulaire. Le PSG lui a réussi sa préparation sans ses joueurs phares qui sont en vacances (Neymar, Marquinhos, Verratti) ou en phase de reprise (Ramos, Bernat). On devrait voir une attaque composée de Draxler, Icardi et Kalimuendo et Hakimi devrait disputer son premier match officiel dans le couloir droit. Je pense que Paris part avec un léger avantage et ne devrait pas perdre. Je vois les deux équipes marquer dans la rencontre étant donné la qualité des effectifs. Un pari pour plus que doubler la mise (2.10) !

