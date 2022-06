PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1er juillet – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Goffin bat Humbert (1.74)

Cette victoire face à Casper Ruud a dû lui faire un sacré bien au moral. En délicatesse depuis les JO l’année dernière, Ugo Hubert vient de signer une très belle performance en sortant le récent finaliste à Roland Garros en quatre manches accrochées. Le Français n’a pas flanché mentalement pour conclure et se qualifier pour le troisième tour. Aujourd’hui ce sera très compliqué face à un homme qui a parfaitement géré ses deux premières rencontres. David Goffin a été très solide contre Albot et Baez en ne lâchant aucune manche et en passant 3h45 au total sur les courts. Le Belge aime Wimbledon avec un quart de finale atteint en 2019 et s’adapte généralement bien au gazon avec notamment une finale à Halle en 2019 perdue contre Federer. C’est pourquoi je pense qu’il va s’imposer contre le Français. Ugo a encore beaucoup de travail à faire dans son jeu et dans sa tête. Un pari coté à 1.74 !

