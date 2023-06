PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 1er juillet - WTA Finale Eastbourne

Notre pronostic : Keys bat Kasatkina (1.90)

Très belle finale à suivre pour ce tournoi d'Eastbourne entre deux joueuses qui ont montré de très belles choses cette semaine. Madison Keys n'a pas lâché un seul set face à Martincova, Wang, Martic et Gauff. La 25e mondiale a été impériale contre sa comptriote. Kasatkina a également été énorme face à Giorgi qui, pourtant, jouait très boen. La Russe semble mieux servir et devient donc plus dangereuse. Au tour précédent, elle avait profité de l'abandon de Caroline Garcia après avoir battu Pliskova en trois manches et Kalinina lors de son entrée en lice. Je miserais tout de même sur Keys qui n'a pas laissé une miette à ses adversaires pour une cote de 1.90 !

